英國法官拒將亞桑傑引渡 美國檢察官將提上訴

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（法新社倫敦4日電） 英國法官今天裁定，維基解密（WikiLeaks）澳洲籍創辦人亞桑傑不應被引渡到美國受審。他因在網路上公布數十萬份機密文件，被美國指控間諜罪，美國檢方已表明會就此提出上訴。

亞桑傑（Julian Assange）的律師費茲傑羅（Edward Fitzgerald）表示，美國檢察官已表明，他們將就這項裁定提出上訴。費茲傑羅指出，他6日將為亞桑傑提出保釋申請。

倫敦刑事法庭老貝里（Old Bailey）地方法官巴萊塞（Vanessa Baraitser）表示，若將現年49歲的亞桑傑送到大西洋彼岸拘押，他恐有自殺風險。

巴萊塞還說：「基於這項理由，我裁定有鑒於會造成精神傷害，引渡將（對亞桑傑）殘酷不公，我已下令將他釋放。」

在裁決宣布時，亞桑傑於庭上擦拭額頭鬆了一口氣，他的未婚妻莫里斯（Stella Moris）則欣喜落淚，與維基解密總編輯拉芬森（Kristinn Hrafnsson）歡喜相擁。

莫里斯今天表示，這是「本案邁向正義的第一步」。亞桑傑的支持者自今天清晨就聚集法院外，他們聞判時雀躍歡呼，大喊「釋放亞桑傑」。

長期以來，亞桑傑及他的法律團隊一直主張，這起曠日費時的案件有政治動機。本案已成為轟動一時的媒體自由事件。

亞桑傑案已歷經逾10年的司法爭議，但本次判決仍可上訴。亞桑傑已遭還押，但法院今天稍晚可能就保釋進行聽審。

流亡海外的美國揭密者史諾登（Edward Snowden）今天指出，他希望英國拒絕引渡亞桑傑一事，將使讓亞桑傑在美國面臨間諜罪指控的嘗試畫下「句點」。

© 2021 AFP