英國法院審維基解密創辦人亞桑傑 裁定引渡美國與否

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（法新社倫敦4日電） 維基解密（WikiLeaks ）澳洲籍創辦人亞桑傑今天將在英國面臨法院裁決，他因在網路上公布數十萬份機密文件，被美國指控間諜罪，法院將裁定他是否應被引渡至美國。

法新社報導，倫敦中部刑事法庭老貝里（Old Bailey）地方法官巴萊塞（Vanessa Baraitser）定於格林威治時間10時開始，針對這起轟動一時的媒體自由案件作出裁決。

今年49歲的亞桑傑（Julian Assange）在美國面臨18項指控，這些指控涉及維基解密2010年發布的50萬份機密文件，其中詳述美國在阿富汗和伊拉克的軍事行動等層面。

今天的法院裁定將可上訴，意味在英國進行任何可能的引渡前，法律程序可能繼續進行。若在美國遭定罪，亞桑傑最長可能得入獄175年。

在英國法院作出裁定之前，德國和一名聯合國（UN ）人權專家都對引渡亞桑傑帶來的人權和人道主義問題表達關切。

亞桑傑患有呼吸道疾病，使他更易染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。在倫敦東南區關押他的戒備森嚴監獄裡，已有數名囚犯染疫。

© 2021 AFP