英國消防員加護病房助抗疫 醫療人員稍喘息

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（法新社英國樸茨茅斯29日電） 喬斯林（Dan Joslin）擔任消防員已經14年，但在過去6周，他一直在醫院的加護病房內協助2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患。

33歲的消防小隊長喬斯林說：「我從沒想過會在職業生涯中從事這樣的工作。」他是在英國南部港口城市樸茨茅斯的亞歷山德拉女王醫院（Queen Alexandra Hospital）擔任志工的8名消防員之一。

在樸茨茅斯和罕普夏（Hampshire）4家醫院中，27 名身穿特殊紅色手術服消防員持續幫忙，並輪班工作12 小時。

來自罕普夏郡消防局分隊長羅茲（Alex Rhodes）說，他們是第一批前往加護病房支援的全職消防員，染疫的重症患者在這裡接受治療。

羅茲告訴法新社：「我想我們相當有信心，這是第一次，（我們）是全國唯一這樣做的消防員。」

喬斯林補充：「這是我們一直在做的開創性工作。」

他們希望英國其他的地區也能仿效他們的做法，疫情若再升溫，這麼做可以讓負擔過重的第一線醫療人員有喘息的機會。

英國是疫情最嚴重的國家之一，目前累計確診超過430萬例，病歿人數逾12萬6000人。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP