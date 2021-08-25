英國當局將放行方舟行動由喀布爾撤離200隻貓狗

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（法新社倫敦25日電） 英國國防大臣華勒斯今天明顯讓步表示，一家英國人在阿富汗所設動物收容所的約200隻貓狗，將獲准搭乘包機撤離喀布爾。

美軍8月31日撤離阿富汗的最後期限將屆，數以千計的民眾尋求逃離阿富汗無途，英國前海軍陸戰隊員法辛（Paul "Pen" Farthing）此時發起高調行動，尋求撤離他收容所里的動物，因而引發爭議。

法辛加入英國軍隊赴阿富汗服役後，在喀布爾成立動物收容所諾薩德（Nowzad），專門收容貓狗和驢子。

法辛目前還在喀布爾，他已經利用群眾募資募得包機的資金，進行他所謂的「方舟行動」（Operation Ark），撤離他的工作人員和他們的眷屬，還有約200隻貓狗。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）先前表示，數以千計的人們在喀布爾機場外等候撤離阿富汗之際，優先撤離貓、狗等寵物是不對的。

不過，華勒斯今晨推文說，已授權官員為在喀布爾機場的法辛收容所員工辦手續，完成後，「倘若他（法辛）和他的動物抵達，我們將幫他的飛機安排起降」。

法辛發起撤離收容所動物的行動，獲得不少名人支持，其中包括諧星瑞吉賈維斯（Ricky Gervais），他對英國國防部的立場表達不滿。

英國小報通常支持海外動物救援行動。太陽報（The Sun）今天指出，華勒斯讓這個慈悲航班（mercy flight）有一絲希望。

法辛曾表示，這班撤離收容所動物的飛機有250個座位，多餘的座位可以提供給阿富汗人。

根據英國國防部，英國自8月13日以來，已從阿富汗撤離超過1萬人，今天預定派遣更多架軍機前往阿富汗。

© 2021 AFP