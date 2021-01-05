英國疫情嚴重 業界警告音樂節處於存亡之秋

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（法新社倫敦5日電） 英國音樂工作者及代表組成的聯盟今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得英國夏季的音樂節陷入「存亡危機」，呼籲政府提供更多支援。

英國音樂協會（UK Music）在報告中說，新型冠狀病毒已對「現場演出產業和英國的音樂節構成存亡危機」，2020年夏季因此完全報銷。

英國音樂協會進一步警告：「2021年夏季絕大多數（的節目）很有可能也無法如期演出。」

每年都有成千上萬英國人和觀光客蜂擁至英國夏季各類音樂節，英國音樂協會表示，這些音樂活動是「我們富含文化底蘊的現場音樂演出的支柱，展現了極其多元的音樂類型」。

協會以頗負盛名的格拉斯頓伯里音樂節（Glastonbury music festival）為例表示，這場活動能替英格蘭西南部經濟帶來超過1億英鎊（約新台幣38.4億元）的效益。

協會還指出，整體而言，各項音樂節每年直接聘用了8萬5000名勞工。

英國是全球新型冠狀病毒疫情最嚴重的國家之一，迄今累計逾7萬5000人病故，規模達58億英鎊的音樂產業也深受衝擊。

英國政府先前兩度宣布全國封鎖，數月來也實施其他防疫限制措施，音樂表演場地都因此關閉。近日變種病毒在英國迅速蔓延，首相強生（Boris Johnson）昨晚又宣布最新一波全國封鎖措施。

去年7月，英國政府推出16億英鎊的文化振興基金，幫助藝術產業在疫情中得以維持下去，其中2.5億英鎊的救命錢撥給音樂產業。

英國音樂協會現在呼籲當局訂下大概的日期，讓大家知道音樂表演場所何時可以恢復開放，並為音樂產業制定政府支持的再保險計畫。

英國音樂協會執行長裘庫-古德溫（Jamie Njoku-Goodwin）表示：「支持音樂產業、幫助音樂產業回歸常軌，符合國家利益。」

他說：「如果音樂活動策畫人、藝術工作者和表演場所現在得不到適當支援和再保險，那很大一部分的夏季現場音樂季很可能會取消。」

© 2021 AFP