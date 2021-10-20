英國疫情惡化 醫療業呼籲政府恢復部分防疫限制

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國民保健署（NHS）署長泰勒（Matthew Taylor）表示，隨着更繁忙的冬季即將來臨，醫院承受巨大壓力，必須採取行動因應。

泰勒告訴天空新聞網（Sky News）：「今年冬季，我們將面臨特殊狀況，因此必須採取行動。」

泰勒說，醫界領袖通報，疫情惡化代表他們無法在急診室等待時間、救護車反應時間、治療積壓量等問題上，達成關鍵目標。

泰勒強調：「最好儘早採取相應措施，避免經濟再度停擺。我了解，防疫限制會給民眾帶來不便，但難道我們要等待狀況繼續惡化？到時我們可能會被迫採取更嚴格的限制措施。」

儘管如此，多數政府官員仍反對重新實施任何限制措施。他們認為，當前狀況已較今年稍早改善許多，該國正在學習「與病毒共存」。

19日英國共有223人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這是自3月以來的最高單日死亡人數，民眾對每日新增確診人數的擔憂也日益加劇。

近來英國平均每日新增逾4萬例確診，為夏季以來首見，入院患者人數不斷增加。

政府於7月解除防疫限制，並堅稱他們正密切關注統計資料。他們相信，感染人數驟增，應歸因於學齡兒童大量感染。

© 2021 AFP