英國籲北京讓聯合國人員到新疆視察

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（法新社倫敦17日電） 英國政府今天呼籲中國讓聯合國人權專員進入新疆地區視察。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）上周表示，英國將推出新規定，禁止中國新疆省強迫勞動所生產的商品進入英國企業供應鏈。部分英國國議員希望再進一步，預定考慮在上議院通過提案，讓法院有權制止與他們認為犯下種族滅絕的國家達成自由貿易協定。

拉布今天告訴英國廣播公司（BBC）：「這個門檻設得相當高。我的意思是，坦白說，我們不應與侵犯人權程度遠低於種族滅絕的國家進行自由貿易談判。」此言暗批歐洲聯盟上個月與中國原則上敲定全面投資協定。

拉布表示，在國會的相關提案有問題，因為英國高等法院並沒有調查種族滅絕指控的資源。

拉布說：「我認為還有個問題，確實與我們所知道的新疆現況有關，這個問題是，對於任何從事那些侵犯人權情事的國家，是否與他們進行自由貿易談判。」

他還說：「我們不應真的將與哪個國家進行自由貿易談判的政治問題委託給法院。這是國會議員應該責成政府的事，我們也絕對欣然接受。」

不過拉布告訴天空新聞網（Sky News），他支持上述提案的「精神」，並要求中國就新疆議題展現更多透明度。他說：「如果你駁斥這些指控、說法及報導，簡單的澄清方式就是讓聯合國人權專員到訪視察這些地方。」

拉布上周告訴國會，在聯合國估計新疆至少有100萬名維吾爾人和少數族裔被關在所謂的再教育營後，有證據顯示維吾爾穆斯林遭到強迫勞動。中國否認這些指控，外交部發言人曾譴責，指控新疆有侵犯人權情事是西方國家捏造的謊言。

© 2021 AFP