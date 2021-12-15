英國維權人士爭取性別中立護照受挫 上訴遭駁回

（法新社倫敦15日電） 英國維權人士艾倫凱恩（Christie Elan-Cane）針對政府不允許提供性別中立護照的政策提出法律挑戰，在高等法院受挫後一路上訴，今天遭英國最高法院5名法官駁回。

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認為自己非男也非女的艾倫凱恩認為，英國的護照申請程序「本來就具有歧視性」。

艾倫凱恩1995年就開始爭取在護照上的性別欄註記為「X」，而非男或女。她表示，將以侵犯隱私權為由，把此案上訴到歐洲人權法院（ECHR）。

英國護照申請表上性別選項只有「男性」或「女性」，卻沒有「X」（unspecified，不指明）的選項， 若干其他國家則已經採用有第三性別選項的護照。

但英國最高法院一致駁回這項上訴案，指出填寫申請表和比對其他官方文件，就可以確認一個人的身分。

利德（Robert Reed）法官表示，這些文件包括出生或性別證明。他還說：「因此這是法律目的所承認的性別，並登記在那些相關文件中。」

艾倫凱恩認為英國政府侵犯維護私生活的法定權利，且不願面對性別或性向歧視問題，因而提出訴訟。

加拿大、澳洲、丹麥、德國、馬爾他、尼泊爾和巴基斯坦等國家現在發行的護照，都有男女性別以外的選項。

© 2021 AFP