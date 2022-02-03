英國能源費上限將大漲 政府祭3402億補助民眾

（法新社倫敦3日電） 鑒於英國能源監管當局將業者收費上限調高54%，造成數以百萬計英國人的能源帳單4月起將大漲，英國政府今天宣布提供相當90億英鎊（約新台幣3402億元）補助給受影響最大家庭。

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英國天然氣暨電力市場管制局（The Office of Gas and Electricity Markets，Ofgem）宣布，由於躉售天然氣價格飆漲，4月起英格蘭、威爾斯和蘇格蘭的消費者若未和能源供應商簽訂固定合約，全年價格上限將調高693英鎊至1971英鎊（約新台幣7萬4500元）。

英國北愛爾蘭地區有另外的能源監管當局，它也已宣布將一般家庭的天然氣帳單費用大幅調高。

英國去年12月通貨膨脹率已來到接近30年高點。家庭支出增加，令人更擔心生活成本擠壓。

有鑒於此，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）宣布，政府將提供能源供應商國家擔保貸款，讓它們將漲價分5年實施，等於用電戶10月將獲得200英鎊費用減免。此外，中低收入戶4月將獲得地方稅減收150英鎊。

蘇納克在英國國會告訴議員：「要我站在這裡、假裝我們不須為了收費更高而做出調整，這既錯誤也不正直。」

「但我們能夠做的，是緩和數以百萬計家庭受到的重大價格衝擊，藉由確保初期漲價幅度較小，以及讓漲價分散在較長時期。」蘇納克指出，相關措施將幫助到2800萬戶家庭。（譯者：張正芊）

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