英國脫歐一年 倫敦金融仍支配歐陸

（法新社倫敦11日電） 英國正式脫離歐盟一年後，即便是倫敦的主要商業活動與銀行業務已流向阿姆斯特丹等對手城市，倫敦強有力的金融部門依舊支配着歐洲大陸市場。

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盈透證券（Interactive Investor）股票策略主管魏德（Lee Wild）表示：「倫敦作為全球金融中心已有數百年歷史，英脫歐之後，也不會改變這個事實，當然不會在很快時間內就改變。」

倫敦目前尚未與歐盟敲定對等條款，好讓一些總部設在倫敦的企業得以在歐洲全方位經營，而倫敦大多數摩天大樓辦公室也因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施而顯得冷清。

倫敦在英脫歐的立即效應下受到影響，過去一年來股市交易量流向幾個對手城市，目前正力爭恢復舊有基礎。

2021年初，倫敦股市交易下挫約40%；根據芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）資料，就去年大部分時間裡的股票交易量而論，阿姆斯特丹是當中最大受益者，已取代倫敦成為歐洲最大的交易中心。

根據2021全球金融中心指數（Global Financial Centres Index），若將各種因素納入考量，包括基礎設施、商業環境與信譽等，倫敦依然是僅次於紐約的世界第2大金融中心。

在外彙交易與衍生性金融商品等方面，倫敦仍是具全球規模的主要金融中心。

魏德告訴法新社說：「姑不論歐盟帶來的挑戰，以及巴黎、布魯塞爾、法蘭克福和阿姆特丹可能威脅，競爭城市想從倫敦手中奪走歐洲最主要金融中心王冠，機會不大。」

因頗具規模的服務網絡支撐，倫敦尚能在世界金融界屹立不搖。

股票經紀服務公司AJ Bell投資主管穆德（Russ Mould）表示：「倫敦仍有許多優點；在銀行業、顧問、律師、基金經理人和避險基金等環境條件...可提供適當成本資金給需要的企業，讓這些公司得以進行投資、新創和成長，並創造就業機會。」（譯者：紀錦玲/核稿：曹宇帆）

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