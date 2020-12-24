英國脫歐協議敲定在即 亞洲股市漲多跌少

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（法新社香港24日電） 英國與歐盟朝着達成脫歐貿易協議方向前進，而在美國總統川普抨擊國會通過的振興方案後，投資人漠視相關擔憂，亞股在耶誕節前漲多跌少。

法新社報導，英國政府與歐盟當局在歷經數月的痛苦及斷斷續續判談後，似乎即將簽署協議，因為雙方最終在關鍵癥結議題找到共識。

雙方今天凌晨挑燈夜戰，着手於協議最後細節，談判人員希望，在英國首相強生（Boris Johnson）及歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）一連串協商協助下，將在黎明前有所突破。

歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）凌晨推文表示：「將挑燈夜戰繼續脫歐協議工作。建議所有脫歐觀察家此刻多睡一些，希望明晨會有早的開始。」

一名歐盟消息人士告訴法新社，若一切順利進行，兩位領袖（強生及範德賴恩）應會在格林威治時間7時通話，敲定協議。

東京股市日經225指數上漲0.5%，收26668.35點；香港恆生指數上揚0.2%，收26386.56點；上海證券交易所綜合指數下跌0.6%，收3363.11點。

台北股市今天收漲0.4%，首爾股市上升1.7%，雪梨股市上漲0.3%，孟買股市上揚1.2%，新加坡股市小漲0.3%，曼谷股市勁揚2.4%，但吉隆坡股市下跌0.4%，雅加達股市下滑0.2%。

© 2020 AFP