英國脫歐貿易協議未設障礙 法國香檳酒莊歡慶

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（法新社法國艾伊香檳27日電） 英國24日和歐洲聯盟（EU）達成脫歐後貿易協議，法國香檳製造商因此獲得額外年終歡慶理由。因為英國是法國香檳最大海外市場，而新協議讓香檳免於新關稅和配額限制。

英國每年消費2500萬至3000萬瓶法國香檳。法國香檳是英國高檔生活標誌，不僅知名虛構情報員角色007詹姆士龐德（James Bond）鍾情法國香檳品牌伯蘭爵（Bollinger），一些法國香檳酒莊也享有英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）和王室供應商的殊榮。

歐盟和英國簽訂的新貿易協議，未對英吉利海峽兩岸間貨物貿易課徵新關稅或規定新限額。法國香檳酒莊聯盟（Union des Maison de Champagne，UMC）主席巴希耶爾（Jean-Marie Barrillere）表示，這令業界「大大鬆一口氣」。

自從英國2016年公投決定退出歐盟後，「無協議」脫歐的陰影一直籠罩法國香檳業。巴希耶爾本月稍早擔憂表示：「如果沒有（貿易）協議，…英國將變成像非洲或亞洲一樣的遙遠市場。」他擔心面臨「新關稅、過關手續、複雜的官僚程序和物流惡夢」。

從脫歐過渡期結束前幾個月間英國的法國香檳銷量大增，可見人們多害怕無協議脫歐可能對法國香檳貿易帶來的痛苦麻煩。

巴希耶爾透露：「英國不分個人和進口商都一直囤貨，我們也不斷出貨。」他估計這波採購約達全年銷量的10%，應可順利在本月31日前讓所有香檳擺上英國家戶的酒櫃和酒架。

伯蘭爵執行長貝列內（Charles-Armand deBelenet）也表示：「為了避開物流塞車，我們提前出口相當於1或2個月的庫存。」

他還說：「我們本來預期（英國脫歐）會重創市場信心，但英國市場挺得不錯，比法國市場還強健。」英國市場每年為伯蘭爵香檳帶來150萬歐元（約新台幣5145萬元）收入，相當於總營收的1/3。

一些年產量比伯蘭爵的300萬瓶還少的法國香檳製造商，原本更加擔憂脫歐後來自英國的需求會枯竭。

例如年產量80萬瓶的香檳酒莊約瑟夫裴里耶（Joseph Perrier），每年約有20%產量銷往英國，但公司規模不足以吸收無協議脫歐可能對業務帶來的衝擊。

在英歐貿易協議終於敲定前，約瑟夫裴里耶執行長福蒙（Benjamin Fourmon）擔憂說：「我們的處境無法應付（歐盟系統外的）遙遠市場所有關務文書作業。」

這家英國王室鍾愛到視為「非正式夥伴」的酒莊擔心，若英吉利海峽兩岸貿易出現新壁壘，將帶給他們一場「災難」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP