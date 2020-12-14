英國與歐盟貿易談判有進展 對主要癥結仍立場分歧

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（法新社布魯塞爾14日電） 歐盟外交官表示，負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶今天透露，關於英國脫歐後貿易協議的談判「有些進展」，不過雙方對主要癥結點仍意見分歧。

巴尼耶（Michel Barnier）簡報後一名歐盟外交官表示：「過去幾天談判有若干進展，不過在像是漁業、治理與公平競爭等重要領域，仍須彌合有時還是相當大的差距。」

英國脫歐過渡期12月31日結束，雙方將致力在此之前敲定英國脫歐後的經貿協議，巴尼耶今天將在比利時首都布魯塞爾與英國談判代表佛羅斯特（David Frost）展開最新回合磋商。

另一位歐盟外交官指出，漁權問題仍「非常棘手」，因英國堅持維護對領海的完整權利。

英國是在今年1月脫離歐盟，過渡期至本月底，供雙方設法就未來新關係敲定協議。

若未能達成協議，英國與歐盟之間的經貿往來將回歸世界貿易組織（WTO）規範，屆時關稅將使得物價上漲，進口商也得處理因脫歐而衍生的文書驗證，而且談判失敗可能在未來數年損及英國與歐陸的關係。

另一方面，歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula vonder Leyen）說，關於英國脫歐後貿易協議的談判進入「最後關頭」，並取得進展，她對此表示欣慰。

她在經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的會議上發表談話說：「首先是有所進展。這很好…我們已進入最後關頭，這是至關重要的。我們想要有公平競爭的環境，不僅是開始時，而且日後也是如此。」

© 2020 AFP