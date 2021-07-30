英國航艦駛入南海 否認挑釁中國

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦30日電） 英國政府今天否認，出動該國當代最強大艦隊是對中國挑釁。英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航艦打擊群已駛入南海，中國官媒抨擊，這是對中國主權與領土完整的侵犯。

法新社報導，伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）率領的這個打擊群，現已駛入南海。

中國國營傳媒「環球時報」（Global Times）的社論指出：「我們奉勸美國的盟友尤其要謹慎行事，與中國的紅線保持足夠距離，不要硬往前闖逞能。必須對他們直言，他們的軍艦如果學美軍在南海撒野，將更有可能成為中國捍衛主權和領土完整殺一儆百的目標。」

北京方面聲稱主權及於整個南海，包括勉強浮出水面的無人小島，以及闢建為機場與軍事基地的人工島礁。

英國國防部發言人表示：「一如全球每年1/3的航運行經南海，伊麗莎白女王號航艦打擊群也是在這個海域合法航行。要前往菲律賓海與盟邦和夥伴會師以展開演習，這是國際海域最便捷的路線。」

這位發言人重申國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今年4月在國會的發言說：「我們到世界另一端去不是為了挑釁。我們將充滿信心，但不與他國對抗。」

伊麗莎白女王號近日一直與印度、馬來西亞和新加坡就演習進行協調，並將於9月造訪日本5個港口。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP