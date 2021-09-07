英國薪資補助計畫9月底將結束 專家憂失業率恐攀升

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（法新社倫敦7日電） 英國政府為因應COVID-19疫情，提供數百萬名民營公司員工的薪資補助計畫將於月底結束。專家表示，很多小型企業將無法維持原本規模，可能出現解聘潮。

英國財政部在聲明中告訴法新社：「補助計畫發揮關鍵作用…在過去18個月保障了近1200萬個工作。」這個耗資數百億英鎊的計畫將在9月底結束。

隨着國內外解除封鎖限制，英國經濟處於復蘇模式，目前失業率為4.7%，低於去年底大流行高峰時的5.2%。

儘管薪資補助計畫提供近700億英鎊（約新台幣2.6兆元）來支持工作，但英國已有超過100萬個職缺。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）指出：「非常有可能的情況是10月就業率暫時下降，失業率上升。」

他說：「但我們認為，經濟強勁增長意味着大多數勞工很快就會找到工作，或者更有可能的是，其他失業的人將找到工作，抵消下降的影響。」

在疫苗計畫快速推行的情況下，防疫限制也跟着鬆綁，英國第2季經濟成長反彈4.8%。

不過英國的工廠、餐廳和超市都面臨嚴峻的供給問題。疫情引發全球供應鏈危機。

英國公共政策研究所（Institute for Public Policy Research）資深經濟學家容恩（Carsten Jung）認為，政府應該延長補助計畫「直到勞動市場真正恢復為止，而不是讓薪資最低的勞工族群置身不必要的風險」。

© 2021 AFP