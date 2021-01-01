英國西班牙籤約搞定 直布羅陀成申根區一環

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（法新社馬德里31日電） 西班牙高層外交官表示，就在英國正式脫離歐盟數小時前簽下一項協議，直布羅陀將成為申根區（Schengen zone）的一部分，以確保直布羅陀與西班牙邊界暢行無阻。

代表馬德里、倫敦與直布羅陀三方的協商人員不眠不休地工作，達成了這項協議 ，避免英國海外領土直布羅陀與歐盟之間產生新的「硬邊界」，造成兩邊商旅大舉中斷。

西班牙外交部長龔薩雷斯-拉雅（Arancha Gonzalez Laya）在馬德里告訴媒體：「我們與英國達成初步協議，未來英國與歐盟就關於直布羅陀籤條約時，將以這項協議作基礎。」

龔薩雷斯-拉雅說，就在「今天一大早」剛拍板定案。

直布羅陀首席部長皮卡杜（Fabian Picardo）在另一場談話中表示，這項協議是為簽署條約而鋪路，將允許跨越邊界「最大範圍及無限制的人員流動」。

皮卡杜說：「我們要避免英國硬脫歐之下最壞的影響。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與英國首相強生（Boris Johnson）都在推特上表示歡迎這項協議。

緊鄰西班牙的直布羅陀（Gibraltar）位於伊比利半島（Iberian Peninsula）上，處於大西洋進入地中海的入口，在1713年一場戰爭後，割讓給英國；西班牙仍宣稱擁有直布羅陀主權。

直布羅陀人口約3萬2000人，每年有約1000萬觀光人次，占經濟規模約1/4；目前每天大約有1萬5000人從西班牙通勤到直布羅陀。（譯者：紀錦玲）

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