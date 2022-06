英國記者亞馬遜失蹤 巴西總統稱生還機率渺茫

(法新社巴西北阿塔拉亞13日電) 英國記者菲力普斯與巴西原住民專家白瑞拉遭威脅後消失在亞馬遜森林深處,巴西總統波索納洛今天說,有人發現河流漂着人類內臟,正在檢驗,恐怕兩人生還希望渺茫。

廣告 繼續瀏覽後續

同時,菲力普斯(Dom Phillips)與白瑞拉(Bruno Pereira)的親戚說,當局通知他們已找到兩具遺體,但警方與當地原住民領袖否認,讓案情更加撲朔迷離。

一周前,57歲的菲力普斯與41歲的白瑞拉告知要前往野豬谷(Javari Valley)調查,後來卻無故失蹤,家人一直焦急等待兩人的消息。野豬谷位於偏遠的叢林地區,當地非法捕魚、砍伐、採礦與毒品走私活動猖獗。

波索納洛(Jair Bolsonaro)說:「我們從跡象推敲出他們遭遇不測,因為有人發現河流漂着人類內臟,現在正進行DNA(去氧核醣核酸)檢測。」

巴西警方昨天表示,已發現這兩人的私人物品,包括白瑞拉的健保卡、褲子與靴子,以及菲力普斯的背包與衣物。

波索納洛政府因未能迅速採取行動調查此案而招致批評,他今天說,兩人生還希望渺茫。

波索納洛告訴「CBN雷西夫」(CBN Recife)電台:「事發過了8天,現在進入第9天,時間流逝,要找到他們生還變得非常困難。」

菲力普斯的老東家英國「衛報」(The Guardian)報導,根據巴西駐倫敦大使助理提供給菲力普斯家人的資訊,有人發現這兩人遺體綁在樹榦上。

然而,巴西聯邦警方發表聲明說,聲稱發現菲力普斯與白瑞拉遺體的消息並不正確。參與搜尋的野豬谷原住民聯盟(Union of Indigenous Peoples of the Javari Valley, UNIVAJA)也否認發現兩人遺體。

警方證實正在分析血液樣本以及搜尋時發現的疑似人類遺骸,以判定是否為兩名失蹤男子的遺體。

警方已逮捕一名涉案嫌疑人,即41歲、昵稱「佩拉多」(Pelado)的奧里維拉(Amarildo Costa de Oliveira)。

目擊者說,曾看到奧里維拉威脅並開船追着菲力普斯與白瑞拉,後來兩人就下落不明。警方正在分析的血跡是在奧里維拉船隻的帆布上找到。

© 2022 AFP