英國記者和原民專家亞馬遜失蹤 曝露當地盜獵販毒猖獗

（法新社巴西利亞7日電） 英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉採訪亞馬遜野豬谷後失蹤，不僅曝露出當地盜採、盜獵、販毒猖獗，基金會公務員和原住民更被當地政府徹底拋棄和忽視。

廣告 繼續瀏覽後續

菲力普斯（Dom Phillips）和白瑞拉（Bruno Araujo Pereira）在訪問野豬谷原住民領地後，6月5日乘船在伊塔瓜伊河（Itaquai）失蹤。

國家原住民基金會（Funai）野豬谷（Vale do Javari）前主管、孤立的原住民部落國際政策顧問瓦茲（Antenor Vaz）指出，該領地與秘魯和哥倫比亞接壤，除受到越來越多的獵人、漁民、伐木者和採礦者的入侵外，最近毒販的活動也有所增加，特別是來自秘魯的古柯礆販運規模很大。

白瑞拉原為國家原住民基金會孤立和晚近接觸的原住民部落總協調部門主管，2019年在執行一項將數百名礦工驅逐出羅賴馬州（Roraima）亞諾馬米（Yanomami）原住民領地的行動後被免職。

據白瑞拉的同事們說，白瑞拉是這一代最傑出的原住民學者之一，他被免職後，請求國家原住民基金會的許可，繼續為保護和捍衛原住民權益行事。

© 2022 AFP