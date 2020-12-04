英國誓言10年內減少68%溫室氣體 2050年前達碳中和

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（法新社倫敦3日電） 英國政府今天表示，計畫在這10年?將溫室氣體（尤指二氧化碳）排放量減少逾2/3，將成?全球主要經濟體中溫室氣體減排率最快的國家。

法新社報導，英國目標是在2030年前將溫室氣體排放量比1990年水平減少68%，這項目標是具法律約束力的計畫之一，以助英國在2050年前成為「碳中和」（Carbon Neutral）國家。

與此同時，英國正準備於12月12日聯合主辦氣候雄心峰會（Climate Ambition Summit），並於明年11月在格拉斯哥（Glasgow）舉辦聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

英國首相?生（Boris Johnson）透過聲明表示：「今天，我們率先提出一個具雄心壯志的目標，在2030 年前降低排放量，比任何一個主要經濟體都快。」

?生說：「但這需要全球努力，這是為什?英國呼籲全球領導人成為下周氣候雄心峰會的一員，以提出他們自身的降低排放量宏偉計畫，並且設定?零排放量目標。」

?生11月時曾公布「綠色工業革命」計畫，並誇口此計畫將創造25萬個工作機會。

該計畫包括禁止汽油和柴油新車銷售，將離岸風力發電增加4倍，並且擴大氫氣生產能力，這些都放眼在10年?達成。

© 2020 AFP