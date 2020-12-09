英國警告有嚴重過敏史民眾暫勿接種輝瑞疫苗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦9日電） 英國昨天開始施打美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，英國衛生當局今天警告，有嚴重過敏史的民眾暫時不應注射這種疫苗。

英國衛生當局之所以發出這項警告，是因為在第一波施打疫苗名單的兩位英國國家醫療保健服務（NHS）工作人員在接種後出現過敏反應，必須接受治療。

英格蘭國家醫療保健服務醫療總監波維斯（Stephen Powis）表示，這兩位都有過敏反應史，現在復原良好。

波維斯說，英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）建議，為防範未然，「有嚴重過敏反應史的民眾不要接種這種疫苗」。

英國藥品及保健產品管理局表示，嚴重的過敏反應包括對藥物、食物和疫苗的反應。

英國數千民眾昨天開始接受疫苗注射，成為西方第一個施打COVID-19獲批准疫苗的國家，創下英國國家醫療保健服務自1948年以來最大規模的疫苗接種行動。

這種疫苗分兩劑施打，第一劑和第二劑相距21天。80歲以上的長者和社福人員是全國疫苗計畫的首批施打對象。

英國訂購的4000萬劑疫苗，首批已經拿到約80萬劑，預定將在12月底取得最多400萬劑。

輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）說，他了解全球對於製藥公司生產COVID-19疫苗的速度有疑慮，但他強調，絕對沒有取巧抄捷徑。

他在日內瓦舉行的一場線上記者會上表示，這種疫苗試驗的方式和早已使用中的疫苗一模一樣。

輝瑞表示，已接獲英國藥品及保健產品管理局通知，了解疫苗施打出現過敏反應的情況。不過輝瑞表示，在超過4萬人的第三期試驗中，疫苗大致上耐受性良好，沒有嚴重的安全性疑慮。

© 2020 AFP