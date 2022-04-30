英國議員被控在下議院看色情片 保守黨暫停黨內職務

（法新社倫敦29日電） 英國執政的保守黨今天暫停國會議員派瑞許（Neil Parish）的黨內職務，因他被指控，在國會下議院議場觀看手機色情影片，目前正接受調查。

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自從4月26日傳出有國會議員在議事時間觀看色情片的指控後，連日來的猜測畫下了句點，被指控的對象是現年65歲的派瑞許。

主管黨紀的保守黨首席黨鞭希頓－哈里斯（Chris Heaton-Harris）的發言人表示：「今天下午跟首席黨鞭談過後，派瑞許議員正向下議院國會道德準則專員（Parliamentary Commissioner for Standards）報告自己的行為。」

這名發言人還說：「在調查結果出來之前，派瑞許已被保守黨黨鞭停職。」這代表派瑞許已被暫停黨內職務。

派瑞許指出，他會配合所有調查，並持續履行他身為英格蘭西南部蒂威頓和荷尼頓選區（Tiverton and Honiton）議員的職責，儘管已經有人要求他請辭議員。

反對派工黨的哈曼（Harriet Harman）曾被稱為「下議院之母」，是任期時間最長的女性議員，她認為派瑞許應辭去國會議員職務。哈曼表示：「如果這是他做的，他應立即退出國會。」

© 2022 AFP