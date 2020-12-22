英國貨櫃車39越南移民命案 又兩人定罪

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（法新社河內22日電） 英國去年發生貨櫃車內藏有39具越南人遺體命案，他們原本希望前往英國，卻在途中窒息而死，兩名人口走私犯21日被定罪。

這起案子發生在去年10月的英國艾塞克斯郡（Essex），39名越南移民本希望從比利時前往英國，卻在酷熱的貨櫃車密閉車廂內窒息而死。受害者有男有女，年齡在15歲到44歲之間。

倫敦法院21日判決，24歲的北愛爾蘭貨車司機哈里森（Eamonn Harrison）和43歲的羅馬尼亞人尼卡（Gheorghe Nica）被控39項過失殺人罪及走私人口罪名成立。

法院預計明年一月初宣判，最重的刑罰可能是無期徒刑。這兩人被定罪後，與此案有關、被判有罪的人數累計達8人。檢方正考慮再起訴另3人。

20歲死者阮廷良（Nguyen Dinh Luong，音譯）的父親阮廷家（Nguyen Dinh Gia，音譯）對這兩名犯罪者表達了同情。

阮廷家接受法新社訪問時說：「我覺得他們犯案只是想�b口，重判他們無期徒刑不太恰當。我為他們感到遺憾。」

另一名遺屬黎明俊（Le Minh Tuan）樂見法院重判。他在這起案子中失去了他的30歲兒子黎文河（Le Van Ha）。

黎明俊告訴法新社：「我覺得英國法院依過失殺人罪把兩人定罪是對的。」他認為，如果哈里森和尼卡當時留點空氣給那些移民，他們就不會死了。

檢方曾表示，被困在車廂內的越南移民當時無法收到手機訊號。從這39具遺體身上找到的手機顯示，隨着空氣逐漸減少，他們曾試圖求救，並留下訊息給家人。

本案凸顯大規模的無良人口走私網絡遍布全球。許多受害者來自越南的窮鄉僻壤，為了踏上這趟危險旅程，不惜借貸數以千計美元支付人蛇集團偷渡費用。

© 2020 AFP