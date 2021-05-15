英國部分地區變種病毒病例增 將加速疫苗接種

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（法新社倫敦14日電） 英國首相強生今天表示，部分地區感染印度新型冠狀病毒變異株的病例增加，可能「嚴重干擾」英國的經濟重啟計畫，在密切監控疫情同時，他也呼籲民眾要對疫苗有信心。

英格蘭仍將於本月17日進一步解除2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖限制，不過，預定於6月21日解除所有限制的規畫，現在變得不確定。

強生（Boris Johnson）說，他不認為需要變更時程，但「新的變種病毒可能嚴重干擾我們的進展」，還說「我們會不惜一切，維護大眾安全」。

英國衛生部表示，名為B1.617.2的變種病毒正開始在英格蘭西北部「加速擴散」，倫敦也有同樣現象，但範圍較小，當局正採取果決行動，遏止病毒蔓延。

蘇格蘭和威爾斯也正擔心變種病毒。蘇格蘭今天宣布，將依計畫於17日進一步解封，但大城格拉斯哥（Glasgow）的變種病毒感染病例增多，將繼續實施限制措施。

英國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭組成，各地在衛生政策上有一定的自主權。

強生在記者會中宣布，將加速替50歲以上民眾和臨床上風險較高的群體施打第2劑疫苗。

官員表示，感染變種病毒的病例從上周520例增加到本周1313例，因此配套措施將納入擴大篩檢，可能還有地方性的防疫限制措施。

強生說，政府在等資料，看新變種病毒的傳染力是否比目前流傳的其他病毒株更強，再決定下一步。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）指出，科學家認為變種病毒傳染力更強，但不確定有多強。

強生說，如果只是稍強一點，英國就依原定計畫重新開放；但若有跡象顯示疫情控制不住、英國國民保健署（NHS）壓力增大，就有可能實施更多限制措施。

英國過去數月靠着成功的疫苗接種計畫，壓低了病例數，官員都樂觀相信疫苗能抵禦變種病毒。

強生表示，「目前並無證據顯示我們的疫苗對重症和住院的情況效果較差」；他還說，比起上次面對新變種病毒，英國這次有所準備。

© 2021 AFP