英國金融公司Greensill宣告破產 數萬人飯碗恐不保

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（法新社倫敦8日電） 破產管理者正大聯合國際會計師事務所（Grant Thornton）今天指出，陷入困境的英國金融公司格林希爾（Greensill）遭遇連串財務困難後宣布破產。引發全球數萬人恐失業的憂慮。

格林希爾主要業務是提供企業短期供應鏈融資，如今自身也面臨資金問題，他們不透明且複雜的會計方式引發外界越來越多質疑。 格林希爾破產讓集團本身和客戶在內超過5萬人籠罩失業風險，包括澳洲7000多人在內。

正大聯合國際會計師事務所今天聲明：「正大聯合國際會計師事務所英國公司的拉弗帝（Chris Laverty）、歐蘇利文（Trevor O'Sullivan）和斯塔葛（WillStagg）獲指派，成為格林希爾（英國）有限公司（Greensill Capital UK Limited）和格林希爾管理有限公司（Greensill Capital Management CompanyLimited）的聯合破產管理者。」

知情消息人士證實英國「金融時報」報導，指美國私募基金公司阿波羅（Apollo）尋求買下格林希爾部分資產。

格林希爾和阿波羅就收購資產一事對媒體均三緘其口。（譯者：徐睿承/核稿：張正芊）

© 2021 AFP