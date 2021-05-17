英國防疫限制大鬆綁 不再禁止親人擁抱

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（法新社倫敦17日電） 英國多數地區今天大幅鬆綁2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制，無畏更具傳染力的印度變異病毒再次造成擔憂，人們得以在室內公共場所飲酒、前往電影院看戲並與親人擁抱。

英格蘭和威爾斯各地及蘇格蘭多數地區，解除了許多室內人際交往限制，受到民眾廣泛歡迎，英國小報「太陽報」（The Sun）稱今天是「自由星期一」。

在英格蘭利物浦（Liverpool）西北酒吧（TheNorth Western），酒保戴着口罩提供服務，顧客們坐在桌邊盡情享用豐盛附有培根、雞蛋、香腸及豆類的英式早餐。

顧客們也多月以來首次重返電影院、美術館、博物館和劇院，與此同時健身課程重新開始，運動場地敞開大門。

英國度假遊客已開始抵達葡萄牙，因為政府選擇對若干國家解除旅遊限制，得以在多月居家防疫措施後，給予民眾一些喘息機會，同時也促進陷入困境的航空及旅行業。

但最令人期待的，莫過於移除私人住宅的社交距離限制，得以讓疫情期間被迫保持距離的家庭成員再次擁抱彼此。

英國首相強生（Boris Johnson）稱這是「我們解封藍圖中的另一項里程碑」，但仍呼籲保持謹慎，警告「記得擁抱等近距離接觸，是傳播這種疾病的直接途徑」。

© 2021 AFP