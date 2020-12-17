英國驗屍官認定女童哮喘發作過世 死因為空氣污染

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（法新社倫敦16日電） 英國一名9歲女童2013年因為嚴重哮喘發作去世，驗屍官在報告中指出空氣污染是造成她死亡的原因之一。她的母親今天呼籲展開公共衛生活動，宣導空污的危險。

驗屍官巴羅（Philip Barlow）認定汽車排放廢氣，導致空氣品質變差，「實質促成」艾拉．阿杜季希戴布拉（Ella Adoo-Kissi-Debrah）2013年身故，成為英國司法首例。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）稱此判定是歷史性的一刻，還說空污是「公衛危機」。在此同時，公衛運動人士表示，現在應該全面修訂政策。

艾拉的媽媽羅莎蒙．阿杜季希戴布拉（Rosamund Adoo-Kissi-Debrah）欣然接受驗屍官的判定，在空氣品質不良讓有哮喘的孩童陷入困境之際，她說這個判定應有助於改善這些孩童的生活。

艾拉2013年2月死於嚴重哮喘導致的急性呼吸衰竭。她生前受呼吸困難所苦長達3年，為此曾進出醫院將近30次。

艾拉一家人住在位於倫敦市東南的路宜申區（Lewisham），他們的住處距離川流不息且經常堵車的交通要道南環路（South Circular Road）不到30公尺。

驗屍官認定空氣污染是女童死因之一，讓艾拉成為首名在死亡證明書記載死因為「空氣污染」的人。

© 2020 AFP