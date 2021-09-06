英國「嗆女生」成員莎拉哈定癌逝 享年39歲

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦5日電） 英國流行音樂「嗆女生合唱團」（Girls Aloud）成員莎拉哈定（Sarah Harding）今天過世，享年39歲； 她一年前公布自己罹患乳癌的消息。

哈定的母親在社群網站Instagram宣布這個消息，並貼上一張哈定微笑的黑白照片。

哈定的母親寫道：「我知道她不會希望大家只記得她在對抗這種可怕的疾病，她是一顆閃亮明星，我希望她是因為這樣而被懷念。」

哈定於2020年8月宣布她確診晚期乳癌，後來又說，2020年的耶誕節很可能是她此生最後一個耶誕。

她今年3月發表自傳，解釋她決定透露病情，是為了鼓勵其他人有需要一定要就診，即便是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。

哈定說：「我本來很怕把罹癌消息公諸於眾，但這麼做是對的，我得到的支持多到不可思議。」

「粉絲關愛的訊息都把我淹沒了。感激的心情實非語言所能形容。」

「嗆女生」於2002年在英國獨立電視台（ITV）實境秀節目「流行巨星：一較高下」（Popstars: The Rivals）組團出道，哈定是5名團員之一。

「嗆女生」曾是英國最熱門的女團之一，在英國單曲銷量超過400萬張，後來在2013年解散。她們的4首冠軍曲包括Sound of the Underground、The Promise等。

辣妹合唱團（Spice Girls）成員潔芮（Geri Horner）在社群平台推特（Twitter）上寫道：「安息吧，莎拉哈定，人們會因你為這世界帶來光明和歡樂而緬懷你。」

© 2021 AFP