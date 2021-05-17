英國2千萬成人打完兩劑COVID-19疫苗

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（法新社倫敦16日電） 英國施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗作業，今天寫下2000萬名成人完成兩劑接種的里程碑；明天境內多數地區都將鬆綁防疫管制。

根據政府統計，目前已有2010萬3658人接種了兩劑疫苗，佔英國成人總人口的38.2%。

英國自去年12月8日啟動接種作業，總共已施打了5667萬7012劑，僅注射一劑的成人仍然較多，為3657萬3354人，占成人人口的69.4%。

明天，英國大多數地方將朝重新啟動經濟邁開重大一步，餐廳與酒館室內座位重新開張，運動場與電影院等休閑場所也將有條件開放。

不過，英國鬆綁防疫措施的同時，更具傳染力的印度變種冠狀病毒隨之到來。

為對付變種病毒株，政府已經說，要針對50歲以上民眾及臨床上較易受感染的族群，加強第二劑疫苗的施打作業，兩劑注射間隔時間由12周減至8周。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）的數據顯示，疫苗已產生重大影響，降低了住院與死亡人數；在4月底之前於英格蘭地區，已拯救逾1萬1700人性命，並預防3萬3000人住院。

© 2021 AFP