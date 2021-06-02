英國2020年7月來首見單日零死亡 變異病毒威脅仍在

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（法新社倫敦1日電） 英國近期感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）Delta變異株的病例增加，但今天通報無人染疫死亡，是自去年7月底以來首見。

根據英國政府最新數據，自疫情爆發迄今，境內累計449萬起病例，有12萬7782人在檢出病毒陽性反應的28天內死亡，是病故人數最多的歐洲國家。

英國政府昨天通報全境只有一人因Covid-19死亡，今天通報零病故。

由於各地在周末或假日的通報作業較慢，官方病故統計數據通常也較低，而昨天正好是英國的春季銀行假日（Spring bank holiday）。

英國上次通報單日新增零死亡病例，是在去年7月30日。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）樂見今天的里程碑，說「這無疑是好消息」，還說英國去年12月展開疫苗接種計畫「顯然有效」。

但他同時也就病例增加的趨勢提出警告，「我們知道，我們尚未擊退病毒」，呼籲大眾遵守公衛指引。

英國境內先前發現一種傳染力更強的變種病毒，掀起第2波疫情，政府於今年一月開始嚴格實施經濟封鎖措施，近月逐步解封。

英國是全球最早推行大規模疫苗接種計畫的國家之一，自計畫展開以來，已有逾2500萬人接種兩劑疫苗，幾乎是全國成人人口的一半。

不過，專家警告，英國可能因Delta變異株而面臨第3波疫情。這支變異株最早於印度被發現，世界衛生組織（WHO）列為目前4種「高關注變異株」（variants of concern）之一。

英國今天連續第7天記錄到單日新增確診病例超過3000例，令人質疑首相強生（Boris Johnson）政府預定於6月21日徹底解封的計畫是否可行。

© 2021 AFP