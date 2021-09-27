英國F1賽車手韓密爾頓 成史上首位百勝車手

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（法新社索契27日電） 一級方程式賽車（F1）常勝軍、英國賽車手韓密爾頓26日形容，拿下生涯第100勝的感覺很「神奇」，他的賓士車隊老闆沃爾夫（Toto Wolff）則稱這是令人「難以置信」的里程碑。

36歲的英國賽車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）在飄雨的索契（Sochi）俄羅斯大獎賽奪下100勝，成為史上第一個百勝車手。

7度奪得世界冠軍的韓密爾頓也重回年度積分榜冠軍，紅牛車隊的維斯塔潘（Max Verstappen）奪下第2名，積分落後2分。

韓密爾頓說：「這是神奇的一刻。」

他說：「我難以想像，在職業生涯的如此後期，我竟然還能有機會贏得比賽，並和這麼多有才華的車手同場競技。」

韓密爾頓說：「能持續和賓士車隊締造新猷，不僅在賽場上，也在賽場外，這對每個參與其中的人來說都是一個特別時刻。我有一個最了不起的團隊。」

韓密爾頓在2007年、年僅22歲時在加拿大大獎賽奪下生涯第一個F1冠軍，當時隸屬麥拉倫車隊。他同時也是F1的首個非裔血統冠軍。

韓密爾頓今年7月在家鄉英國的銀石賽道（Silverstone）奪得生涯99勝，但當時情況出現爭議。

漢米爾頓首圈就撞上紅牛車隊的勁敵、荷蘭車手維斯塔潘。這起爭議碰撞事故導致維斯塔潘被罰退，漢米爾頓被罰10秒，但他奮起直追，超越法拉利車隊的李克勒（Charles Leclerc），拿下英國大獎賽第8冠。

從99勝晉級到100勝歷經許久等待，韓密爾頓說：「你都不知道那一刻究竟還會不會到來。」

賓士車隊老闆沃爾夫稱這是令人「難以置信」的里程碑。「最後那幾圈非常激烈，但我們做出了正確決定，領先衝過終點線。非常恭喜路易士（韓密爾頓）拿下100勝，我們目睹了這難以置信的一刻。」

他說：「F1史上至今沒有車手能夠辦到，這已經超越贏了比賽或大獎賽，這是人類史的一部分。」

紅牛車隊隊長霍納（Christian Horner）稱韓密爾頓的成就很「瘋狂」，但預料冠軍爭奪戰將持續到12月的最後一場阿布達比大獎賽。

© 2021 AFP