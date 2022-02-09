英國GSK藥廠：2021凈利下滑近1/4 2022年展望佳

（法新社倫敦9日電） 英國藥廠葛蘭素史克（GSK）今天表示，繼2020年該集團處分資產以增添獲利後，2021年的凈利下滑了近1/4。

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GSK發表聲明說，去年稅後獲利降至較44億英鎊（約新台幣1657億元）略低。相較之下，2020年為57億英鎊，當時該集團因出售資產而推高凈利。

去年該集團營收增長5%至341億英鎊，推升力道來自14億英鎊的疫情相關銷售額，尤其是抗體治療藥物Sotrovimab。

GSK執行長華姆斯利（Emma Walmsley）表示：「經過另一個表現出色的季度後，我們為2021年畫下堅挺的句點…並在動能充沛下邁入2022年。」

在倫敦上市的GSK集團預估，2022年營業利益將成長12%至14%，屆時該集團將分拆其消費保健品業務。

上月，英國民生消費品巨擘聯合利華（Unilever）宣布，收購GSK消費保健品部門的500億英鎊（新台幣1兆8850億元）開價不再追加，形同放棄收購。該部門由GSK和美國輝瑞（Pfizer）藥廠共同擁有。

GSK不斷遭到部分投資人批評，因為該藥廠未能研發出成功的COVID-19疫苗。

© 2022 AFP