英地方選舉本周登場 強生相位保不保看這場

（法新社倫敦1日電） 英國選民5日將前往投票所，參與1場對保守黨政府猶如期中考的投票。這場地方選舉可能決定岌岌可危的強生相位保不保，對北愛爾蘭未來也是關鍵一役。

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此次選舉結果可用以觀察強生（Boris Johnson）保守黨在全國的支持度，也可衡量在野工黨（Labour）能否構成有效威脅。

57歲的強生2019年12月打着破除陳年政治僵局、實現脫歐理念的承諾，壓倒性贏得大選。

但疫情封城期間在唐寧街（Downing Street）辦派對違反防疫規定，加上通貨膨脹讓選民荷包縮水，都讓強生相位坐得越來越不穩。

強生因在疫情期間違反嚴格COVID-19防疫規定，上月遭警方開罰，成為英國第一位在任內因違法遭罰款的首相。

憤怒的保守黨議員看到了民眾對雙重標準、以及一再否認的不滿，1月間原本要對強生髮起不信任投票，但俄羅斯2月入侵烏克蘭後，強生大力支持烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），頓時壓下了叛變的氣焰。

然而，若保守黨在5日的投票慘敗，要求強生下台、推舉新領袖準備2024下屆大選的呼聲或將再起。

其實強生搞出的「派對門」並非選民最重視的議題，1名自稱鮑柏（Bob）的中部城市杜德利（Dudley）選民就說，「大夥在意的是生活開銷：食物漲價、油價上漲」。

2018年上屆地方選舉，正逢脫歐投票結束2年，保守黨黨內一團亂之際，工黨趁勢大有斬獲。2020年以來擔任工黨黨魁的施凱爾（Keir Starmer）希望本屆工黨更上一層樓，奪回上屆被保守黨轉藍的英格蘭工黨「紅牆」（red wall）鐵票區議會。.

民調顯示工黨將贏得英格蘭多數席次，除此之外，工黨還希望在蘇格蘭民族黨（SNP）的大本營蘇格蘭分得一杯羹，並在威爾斯站穩陣腳。

這場選舉除了攸關強生相位，長期來說，也關乎英國和北愛爾蘭的未來。北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）也將舉行選舉，一般預料新芬黨（Sinn Fein）將躍居第一大黨。

前身為愛爾蘭共和軍（IRA）的新芬黨（Sinn Fein）長期以推動所謂的國境投票為目標，就是否延續英國對北愛的統治舉行投票，此次選戰他們較少呼籲愛爾蘭統一，而是把重點放在民眾對生活開銷上漲等地方議題上。

但新芬黨的對手、北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）堅稱，舉行國境投票就是新芬黨黨綱的核心。

© 2022 AFP