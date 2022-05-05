英地方選舉5日登場 恐牽動強生地位及北愛前途

（法新社倫敦5日電） 英國各地將在5日舉行地方選舉，投票結果可能對北愛爾蘭具歷史意義，也可能對危機四伏的首相強生施加進一步壓力。

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在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的議會選舉中，親愛爾蘭的民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）可能會首次獲勝。

選舉結果預計在6日公布，可能對英國的未來產生巨大影響，預料將獲勝的新芬黨決意就北愛爾蘭與愛爾蘭統一推動公投。

蘇格蘭、威爾斯和英格蘭大部分地區的議會選舉將在格林威治時間6時開始投票，強生（Boris Johnson）可能面臨著關鍵的期中支持度考驗。

在最近的一系列醜聞後，乏善可陳的選舉結果可能會在強生所屬的保守派內部，重新點燃對他領導的不滿情緒。

強生的地位受到威脅，原因是他的唐寧街辦公室在疫情期間舉辦派對遭到曝光，以及通貨膨脹造成生活成本危機引發的憤怒。

這次選舉結果還會顯示，主要反對黨工黨是否對執政的保守黨構成嚴重威脅，儘管工黨在2018年的上一次地方選舉中取得許多勝利，但仍試圖在英格蘭各地取得進展。

工黨正尋求擠下保守黨，要在蘇格蘭成為排名第二的政黨，僅次於支持獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP），並繼續成為威爾斯最大的政黨，16歲和17歲的人有資格在威爾斯成為首投族。

至於北愛爾蘭選情方面，在眾多民調顯示新芬黨領先後，北愛爾蘭權力分享議會的角逐將引發關注。

利物浦大學（University of Liverpool）3日公布的民調顯示，新芬黨有望以超過1/4的得票率輕鬆獲勝。

前身為愛爾蘭共和軍政治組織的新芬黨在選舉期間淡化對愛爾蘭統一的主張，轉而關注不斷上漲的生活成本和其他地方議題。

新芬黨副主席歐尼爾（Michelle O'Neill）堅稱，選民是用實用主義「展望未來」，而不是長期以來作為北愛爾蘭政治標誌的教條主義。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

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