英外相呼籲 確保摩爾多瓦擁有合乎北約標準軍備

（法新社倫敦21日電） 英國外交大臣特拉斯表示，西方盟邦正研究，對烏克蘭提供長期軍事支援，而此作法可能包括對非北大西洋公約組織會員國摩爾多瓦提供支持在內。她說：「必須確保這些國家擁有合乎北約標準的軍備。」

廣告 繼續瀏覽後續

特拉斯（Liz Truss）在英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天刊登的訪談中說，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）設法要恢復「大俄羅斯」的情況下，俄方「確實」已對摩爾多瓦構成威脅。

特拉斯還說：「我們如何確保『拒止性嚇阻』（deterrence by denial）以及烏克蘭永遠具有自我防衛能力，我們又如何保證果真會如此？這就是我們此刻的努力目標。」

一般而言，嚇阻方式主要有兩種，分別為「報復性嚇阻」與「拒止性嚇阻」。前者是警告敵方若膽敢進攻，會讓他們嘗到苦果；後者是讓敵方相信若採取進攻，勢必會遭擊敗，無法達成作戰目標，進而達到嚇阻效果。

特拉斯說，「那也適用於摩爾多瓦等容易受到攻擊的國家」；「因為同樣地，俄羅斯構成的威脅比較全面，我們也必須確保這些國家擁有合乎北約（NATO）標準的軍備」。

俄羅斯支持下的摩爾多瓦分離區聶斯特河沿岸地區（Transnistria）一個月前遭到連番爆炸攻擊，令人擔心受到了鄰國烏克蘭戰事波及。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）4日承諾，歐盟將增加對摩爾多瓦軍援。摩爾多瓦3月已申請加入歐盟。

© 2022 AFP