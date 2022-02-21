英女王確診 政壇紛送祝福

（法新社倫敦21日電） 95歲英國女王伊麗莎白二世確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。女王幕僚表示，女王的癥狀「輕微」，政界人士也希望這位英國在位時間最長的君主，能在她的登基第70周年迅速康復。

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73歲的英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）本月稍早也驗出COVID-19陽性反應，這是他第2度確診。查爾斯王子曾在確診前2天和女王在溫莎城堡會面。

女王據信已接種過3劑疫苗。她的第一劑疫苗於2021年1月施打。根據英國廣播公司（BBC），女王之後也施打了第2劑與追加劑。她上周恢復在城堡舉行面對面活動，拄着拐杖對來賓抱怨自己身體僵硬。

英國首相強生在推特發文稱，「我確定我說出大家的心聲，希望女王陛下能儘快痊癒，恢復健康。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在推特發文，「我的祝福，以及數以百萬計加拿大民眾的祝福，都與伊麗莎白二世女王陛下同在」，並祝福女王「早日完全康復」。

女王在96歲生日前2個月傳出染疫，王室評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）說，「大家都會擔心她的年紀，這點毫無疑問。」

他告訴法新社，「但是女王生性堅忍，我認為她看待事情非常、非常樂觀。」他也預料白金漢宮會合理地回報女王的病況進展。

長壽的女王大多數時間健康狀況都很好，但她去年10月曾因不明原因住院一晚。

英國的Omicron疫情目前顯然已獲控制，政府預料將於21日宣布解除英格蘭地區的防疫法規。

不過，保守黨議員諾克絲（Caroline Nokes）告訴「泰晤士電台」（Times Radio），由於女王傳出染疫，宣布這項政策的時機有點「弔詭」。

王室評論員布魯斯（Alastair Bruce）在「天空新聞網」（Sky News）則表示，「女王不會希望任何人基於她的健康狀況改變決定。」

© 2022 AFP