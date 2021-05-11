英女王自王夫葬禮後首度露面 主持國會開議大典

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（法新社倫敦11日電） 英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天主持國會開議大典，公布保守黨政府在後疫情時期的立法議程。這是她自夫婿菲立普親王（Prince Philip）葬禮後首次公開露面。

伊麗莎白二世於英國上議院（House of Lords）發表演說表示：「我的政府首要之務是使全國從疫情中復蘇，使得英國比以往更強大、更健全及更繁榮。」

她指出，保守黨首相強生（Boris Johnson）的政府將提出一項環境法案，訂定具有法律約束力的碳排放目標。英國準備於11月在格拉斯哥主辦「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。

英國君主主持的國會開議大典（State Opening of Parliament）是年度大事，通常遵循5個世紀來的傳統及盛大排場，但今年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情而縮減規模。

這意味今年出席人數大幅減少，女王也不像以往那樣乘坐馬車，而是坐汽車前往國會大廈西敏寺。她還穿着粉藍色禮服及戴着羽毛帽，而非穿長袍與戴王冠。

為了維持社交距離，國會上下兩院只有獲選的少數議員能夠出席這場活動，出席者新型冠狀病毒檢測須呈陰性。

女王在她的72歲兒子王儲查爾斯（Prince Charles ）陪伴下出席這場活動。她的丈夫菲立普親王上月過世，享耆壽99歲。這是她自王夫下葬3周以來首次恢復執行公務職責。

© 2021 AFP