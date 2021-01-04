英媒：南非變種病毒來勢洶洶 疫苗恐怕壓不住

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（法新社倫敦4日電） 英國獨立電視台（ITV）今天引述英國政府不願透露身分科學顧問的說法表示，科學家對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗是否能對南非發現的變種病毒起作用並不完全有信心。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天稍早表示，他非常擔心南非變種病毒。英格蘭公共衛生署（Public Health England）並未接聽要求對此報導發表評論的電話。

英國獨立電視台政治編輯佩斯頓（Robert Peston）表示：「根據政府科學顧問說法，為什麼韓考克對南非變種病毒感到『極為擔憂』，是因為他們不相信疫苗能像對英國變種病毒一樣有效地對抗它。」

近幾個月來，英國和南非都發現新的變種病毒導致染疫病例激增。

南非變種病毒不同於其他變種病毒，是因為南非變種病毒用來感染人類細胞的重要「棘蛋白」（SpikeProtein）中有多個突變。

南非變種病毒病毒載量（viral load）也較高，這意味着病患體內病毒粒子濃度更高，可能有助於病毒更快速傳播。

牛津大學醫學教授、政府疫苗工作小組成員貝爾（John Bell）3日表示，他認為目前的疫苗對英國變種病毒有效，但對於南非變種病毒是否有效還有一個「大問號」。

他告訴泰晤士電台（Times Radio）說，如果疫苗無法對南非變種病毒發揮作用，疫苗可以調整，而這將不需要花一年時間。

貝爾說：「可能需要一個月或六周才能獲得新的疫苗。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP