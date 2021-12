(法新社倫敦17日電) 英國政府辦公室爆出去年違反防疫封鎖規定開耶誕派對的醜聞,內閣秘書凱斯(Simon Case)的部門傳出也有類似聚會活動後,凱斯今天辭去負責調查上述醜聞的工作。

英國首相強生(Boris Johnson)辦公室發言人說:「為確保公眾對當前的調查工作仍有信心,內閣秘書已自行迴避,不參與剩餘的調查程序。」

聲明說,調查工作將由英國住房社區暨振興地方部(Department for Levelling Up, Housing and Communities)官員葛瑞(Sue Gray)完成,「她將查明事實並將調查結果呈交首相」。

