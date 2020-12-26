英數千卡車等篩檢赴法 堵塞狀況逐漸舒緩

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（法新社法國加萊25日電） 法國祭出更嚴格的防疫規定後，數千輛卡車連日塞在英國邊境等待通關，英國軍方加派800人協助司機篩檢，1000多輛卡車今天抵達法國加萊港（Calais）。

加萊港在耶誕節維持開放，以便渡輪以及英法海底隧道（Channel Tunnel）可維持運作，但僅限從英國到法國。卡車仰賴列車輸運往返英法。

加萊港營運負責人告訴法新社：「昨天有1000輛卡車從英國多佛（Dover）跨境。截至晚間6時，有1400輛卡車自英國到此。」他說：「以此速度來看，塞車情況應該明天前就能完全處理好。」

英法海底隧道營運商Getlink表示，截至今天下午5 時，已有1000多輛卡車通過隧道，其中2/3是從英國到法國。

由於新型冠狀病毒在英國出現傳染力更強的變種，導致法國一度暫停雙邊交通；後來經過倫敦和巴黎達成協議，跨英吉利海峽交通才恢復。

由於法國要求從英國入境者必須通過篩檢，導致多達1萬輛卡車一度塞在公路和曼斯頓（Manston）機場跑道等待篩檢。英國軍方早已派300人到現場協助篩檢工作，英國國防部今天表示已加派800名軍人，協助耶誕節4000名受困肯特（Kent）的司機檢測。

英國有關當局說，截至今天下午已有上萬人接受篩檢，僅24人結果為陽性反應。

© 2020 AFP