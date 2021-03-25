英業者打造低軌衛星網路 藉助俄羅斯發射電信衛星

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（法新社莫斯科25日電） 俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天表示，聯合號火箭今天搭載36枚英國電信衛星，從俄羅斯遠東地區的「東方太空發射場」（Vostochny Cosmodrome）升空。

總部設在倫敦的OneWeb，目前正在打造低軌衛星網路，加入和科技富豪馬斯克（Elon Musk）與貝佐斯（Jeff Bezos）等人的競賽，利用衛星在世界上偏遠角落提供快速的網路服務。

俄羅斯聯邦太空總署發布的影像顯示，聯合號火箭在今天格林威治時間2時47分升空。火箭升空以及和衛星脫離的過程「一切正常」。

OneWeb在推特發文說：「我們可以證實我們的第六分離程序完成，超過一半以上的衛星已經脫離。」

OneWeb計畫打造一個由650枚衛星支援的網路，在明年以前讓全球商業網路服務上路。

OneWeb的前6枚衛星是在2019年2月法屬圭亞那庫魯（Kourou）太空中心，由俄羅斯的聯合號火箭搭載發射。

OneWeb去年在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射68枚衛星，同年12月又在俄羅斯東方太空發射場發射36枚。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP