英歐經貿協議談不攏 蘇格蘭掀獨立公投聲浪

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（法新社英國艾茅斯21日電） 英國脫歐過渡期即將於31日結束，但有關脫歐後英國與歐盟經貿協議的談判仍僵局難解。由於蘇格蘭大宗生意往來客戶多在歐陸，因此當地醞釀再推獨立公投的聲浪逐漸高漲。

法新社報導，D.R. Collin & Son是蘇格蘭最大的海產出口商之一，負責人庫克（James Cook）表示，他必須在48小時內把海產送到客戶手裡。

庫克邊看着漁獲在上路前裝箱，邊告訴記者：「對於活海產而言，處理流程只有這麼多的時間，若沒把握住，所有經由法國布洛涅蘇梅（Boulogne-sur-Mer）的配送就慘了。」

現年64歲的庫克自1990年接手經營D.R. Collin & Son至今，以貨車運送海產至法國向來又快又順利；不過脫歐過渡期結束後，一切將驟變。

可想而知，明年元旦起，英吉利海峽（English Channel）沿岸各港口勢必將因額外增加的文書工作與海關查驗而出現大排長龍，進而影響供應鏈處理速度，並使得易腐壞貨物面臨壞掉風險。

D.R. Collin & Son每年5600萬英鎊（約新台幣21億元）營收，約有8成來自歐陸。英國若未與歐盟敲定脫歐後自由貿易協議，關稅將造成海產價格提高，迫使D.R. Collin & Son得另謀做生意的出路。

但是庫克表示，要找到願意多付錢購買蘇格蘭甲殼類漁獲的新市場不容易。他抱怨出口商的憂慮未受重視。

漁業是英國與歐盟磋商貿易協議的關鍵議題，因英國主張身為獨立島國，應對所屬海域有完整控制權。

蘇格蘭多數民意支持留歐。在當地，整個脫歐的概念被日益高漲的獨立運動聲浪包圍，就像是一隻困在捕蝦籠里的龍蝦。

由於蘇格蘭民意持續反對脫歐，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，民眾對蘇格蘭首席大臣暨蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施特金（Nicola Sturgeon）的領導能力更具信心，今年來當地支持獨立的呼聲有增無減。

根據17日公布由民調公司Savanta ComRes替「蘇格蘭人報」（Scotsman）所做的調查，大多數蘇格蘭人支持終結長達300年與英格蘭共組聯合王國，這是連續第17次出現這樣的調查結果。

蘇格蘭明年5月將舉行議會選舉。目前民調看來，誓言再度發動獨立公投的蘇格蘭民族黨，預料將獲得壓倒性勝利。

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）政治學教授馬凱文（Nicola McEwen）表示，若蘇格蘭民族黨明年選舉大勝，是否要核准蘇格蘭再辦獨立公投，英國首相強生（Boris Johnson）將承受越來越高漲的政治壓力。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP