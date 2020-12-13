英歐繼續貿易協商 但英相坦言仍極可能失敗

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（法新社倫敦13日電） 英國首相強生和歐洲聯盟執委會主席範德賴恩今天同意繼續推動貿易談判。強生說，他仍希望與歐盟達成英國脫歐（Brexit）後的貿易協議，但目前失敗依然是「最可能的」結果。

強生（Boris Johnson）告訴記者：「我擔心我們在一些關鍵議題上歧見仍非常大，但還活着就有希望。」「現在最可能的情況，當然就是我們必須為回歸世界貿易組織（WTO）規範做準備。」

強生和範德賴恩（Ursula von der Leyen）之前表示，會在周末結束前決定是否可能達成協議，但在一場越洋緊急通話後，兩人同意「加倍努力」繼續談判。

範德賴恩稍早在電視轉播的簡短聲明中說：「我們今天上午通的電話很有幫助。我們討論了未解的重大議題。」「我們的協商團隊近幾天日以繼夜工作。」

英國官員也聯合發布這項聲明。

歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（MichelBarnier）與英國代表佛羅斯特（David Frost）昨晚和今早都進行談判，之後會在布魯塞爾（Brussels）繼續協商。

範德賴恩與強生表示：「在歷經近1年筋疲力盡的協商後，儘管一再錯失最後期限，我們認為現在加倍努力是負責任的作法。我們已相應授權協商人員繼續談判，看看是否能在這個最後階段達成協議。」

愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）告訴英國廣播公司（BBC），目前協議已協商完97%，「我認為剩餘的3%不會超出雙方彌合歧見的能力」。

馬丁說：「他們協商到深夜本身就是重要跡象。對話繼續，就給予我希望。」

© 2020 AFP