英歐貿易談判最後大限 雙方領袖將決定是否續談

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（法新社布魯塞爾13日電） 英國首相強生（Boris Johnson）與歐洲聯盟（EU）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天將舉行另一輪危機會談，決定是否放棄後脫歐貿易談判。

英國與歐盟多次談判，今天的會議理應只是最新一個「最後期限」，但隨着英國19天後就要脫離歐盟單一市場，雙方的緊張情緒更趨高漲。

昨天英國宣布武裝海軍艦艇會從明年1月1日起巡弋周邊海域，以將歐洲船員驅離雙方共享的漁場，有些是英歐已共享數世紀的漁場。

布魯塞爾的語調向來沒那麼好戰，範德賴恩也清楚表明過，英國結束脫歐過渡期後，歐盟會尊重英國主權，但英歐雙方都尚未準備好要在核心原則上做出讓步。

若英歐雙方無法達成貿易協議，雙方的貿易就得回歸世界貿易組織（WTO）規範，關稅將推高物價，進口商會有文書工作得處理，而談判失敗，更可能破壞英歐未來數年的關係。

9日在布魯塞爾與強生結束範德賴恩形容為「生動有趣」的工作餐會，卻無法達成突破性進展後，範德賴恩表示，雙方同意「在這個周末結束前做出決定」。

可能敲定的貿易協議條文據說多已備妥，但布魯塞爾堅持，在英國和歐盟法律分歧導致歐洲企業遭受競爭上不利狀況時，應該要有報復機制，英國卻不同意。

歐盟一位高層呼應範德賴恩稍早聲明說：「捍衛單一市場是歐盟的紅線，我們向英國提出的提案尊重其主權，那可能會成為協議的基礎。」

強生政府發言人則強調，歷經與歐盟經濟緊密結合的47年後，已準備好離開歐盟自理事務，但歐盟放在檯面上的提案卻仍讓人無法接受。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP