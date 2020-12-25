英歐達成貿易協議 西班牙將續協商直布羅陀問題

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（法新社馬德里24日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士表示，英國今天與歐洲聯盟（EU）達成脫歐貿易協議後，馬德里和倫敦政府將繼續協商直布羅陀（Gibraltar）問題。直布羅陀是英國在伊比利半島的海外領土。

桑傑士（Pedro Sanchez）推文表示，為在直布羅陀議題上達成協議，西班牙與英國將持續對話。

緊鄰西班牙的直布羅陀位於伊比利半島（Iberian Peninsula）上，處於大西洋進入地中海的入口，在1713年一場戰爭後，割讓給英國；西班牙仍宣稱擁有直布羅陀的主權。

路透社報導，但西班牙已同意將主權問題擺一邊，將重點放在與英國達成附帶協議的機會上，以避免英國脫歐後，直布羅陀成為與歐盟的「硬邊界」。

直布羅陀人口約3萬2000人，每年有約1000萬觀光人次，占其經濟規模約1/4；目前每天大約有1萬5000人從西班牙通勤到直布羅陀。

直布羅陀首席大臣皮卡杜（Fabian Picardo）昨天告訴西班牙國營頻道TVE說，相關方面正在討論一項協議，好讓邊界兩邊的勞工能每天方便通行，不排除讓直布羅陀成為申根區（Schengen area）的一部分。

西班牙第一大報國家報（El Pais）早先報導，西班牙與直布羅陀接近達成一項協議，內容是自明年元旦起，英國公民到直布羅陀旅行，將實施邊界管制，但西班牙人與直布羅陀人則可自由進出陸路邊關。

在2002年一場公投，有99%直布羅陀人拒絕任何英國與西班牙共享主權的構想。但在2016年公投，直布羅陀有近96%選民支持留在歐盟，而當時英國脫歐公投結果，以52%對48%比率，贊成離開歐盟。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP