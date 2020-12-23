英法宣布將重開邊界 鬆綁交通禁令

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（法新社倫敦22日電） 新型冠狀病毒在英國出現具高度傳染力的新變種後，法國隨後宣布對來自英國的旅客與貨品實施48小時禁令。法國和英國今天宣布，將於明天重新開放邊界通行。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在英國出現具高度傳染力的新變種後，大部分歐洲國家旋即禁止英國旅客和貨品入境。

今天出現戲劇化的景象，數以百計的貨車困在英國多佛港（Port of Dover），英國首相強生（Borris Johnson）面臨排山倒海而來的壓力，要求他解決僵局，與此同時，脫歐後的貿易協議談判截止日也逼近。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）今晚宣布，英國與法國已達成協議，「法國邊界將為那些有迫切理由的人重新開放，但條件是必須持有COVID-19陰性篩檢證明」。

法國運輸部長也證實，陸、海、空運輸將從「明天早上恢復服務」。

儘管這項談判突破，英國主要運輸樞紐多佛港的交通雍塞情形不太可能在短時間緩解。

多佛港今晚發布聲明說，將對持有陰性篩檢證明的旅客重新開放，但目前還不清楚數以百計等待中的貨車將從何時開始通行。

限制對英跨境交通的措施，也引發民眾擔心耶誕節期間生鮮農產品恐出現短缺。

超過2800輛卡車仍困在英格蘭南部肯特郡（Kent），無法通過邊境入法，司機被迫在車上度過第2晚。

今晚夜幕低垂時，約800輛卡車司機停靠在附近一個廢棄機場，鳴按喇叭半個多小時以示抗議。

儘管英法達成新協議，但目前還不清楚何時會恢復通行。這項協議將於31日檢討。

© 2020 AFP