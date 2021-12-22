英特爾擬赴歐洲設新晶片廠 德勒斯登最被看好

（法新社巴黎22日電） 歐洲即將開始生產現代全球經濟的重要戰略零組件，美國半導體巨擘英特爾正在為新的先進晶片工廠選址，又以歐洲最大半導體聚落━德國德勒斯登（Dresden）最被看好。

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全球供應鏈近來的問題凸顯出半導體至關重要，包括汽車、電視機、智慧型手機等愈來愈多產品都會用到半導體。

對半導體的需求孔急，加上亞洲等地的半導體工廠因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關閉，導致全球晶片荒，迫使福特（Ford）、日產（Nissan）和福斯（Volkswagen）等汽車製造商減產。

歐洲聯盟（EU）希望減少依賴脆弱的全球供應鏈，並點名半導體對歐盟具有戰略重要性。

英特爾（Intel）明年初將為歐洲新廠挑選位址，這些工廠將生產奈米級半導體零組件。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）說，英特爾計畫設立兩個生產單位，各自聘僱1500名員工，並耗資100億歐元（約新台幣3133億元）。未來可能再增建6座工廠，使潛在投資額來到800億歐元。

德國看起來最可能雀屏中選，東部德勒斯登市（Dresden）周邊區域已有博世（Bosch）、格羅方德（Global Foundries）、英飛凌（Infineon）等晶片業大廠進駐。

半導體市場專業研調公司Yole Developpment的總裁艾羅伊（Jean-Christophe Eloy）說，德勒斯登「似乎符合所有條件」。

艾羅伊指出，以德勒斯登為首府的薩克森邦（Saxony）已贏得「薩克森矽谷」封號，當地由於靠近德國與波蘭、捷克的邊界，而深具勞動力和房地產潛力。

薩克森矽谷同業公會執行長貝森伯格（Frank Boesenberg）證實正在討論英特爾設廠計畫。他表示，薩克森邦具有高教育水準的勞動力、研發環境、供應商，地方當局也有批准相關程序的經驗。

博世今年剛開了一家新的半導體工廠，比表定時程早了6個月。貝森伯格告訴法新社：「在我們這個產業，時間和速度顯然極為重要。」

德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）也在候選名單上，但因這項計畫的物流要求和當地原已吃緊的勞動市場，可能性似乎較小。

當地環保非政府組織（NGO）也發動請願，反對設廠提案，表示新廠將佔據700個足球場的地表面積，每日用水量與一座100萬人的城市相當。

此外專家相信，雖然法國與義大利被認為已在英特爾設廠提案中出局，兩國仍可能扮演研發角色，或是成為供應鏈的環節。

© 2021 AFP