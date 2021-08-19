英男子拒戴口罩 新加坡法院判坐牢6周

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（法新社新加坡19日電） 新加坡COVID-19疫情較他國緩和，但仍對違反防疫措施者採取強硬態度，官員今天證實，一名英國籍男子因拒戴口罩且騷擾警察被判處坐牢6周。

新加坡已針對違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施懲處數名外國人，英國40歲男子葛林（Benjamin Glynn）就是其中一位，他5月在火車上未戴口罩的影片瘋傳後遭逮捕，且騷擾前來逮捕他的警察，並在上個月出庭時拒戴口罩。

報導指出，葛林在庭上咆哮，形容訴訟過程「荒謬」、「令人噁心」，並稱口罩無法有效阻止COVID-19傳播，法官因此下令進行精神鑒定，但他被認定足以繼續受審。

他昨天因違反COVID-19規範、對警察的行為以及妨害公眾行為被定罪。

一名法院官員向法新社證實葛林的刑期，表示可追溯到7月19日，也就是葛林首次還押候審日期。

新加坡罪犯服滿2/3刑期後可以因表現良好而獲釋，根據「海峽時報」（The Straits Times）報導，葛林已於還押候審期間服完2/3刑期並於昨天獲釋，將被驅逐出境。

葛林自2017年1月起在一家英國招聘公司的新加坡分支上班。

此外，9名英國人5月間，因在遊艇上戴耶誕老人帽開派對違反防疫規定，遭禁止在新加坡工作。

© 2021 AFP