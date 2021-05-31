英相強生呼籲G7峰會達成疫苗護照協議

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（法新社蒙特婁30日電） 英國首相強生在今天播出的訪問中說，他希望即將召開的七大工業國集團（G7）高峰會上，能就COVID-19疫苗護照達成協議，並開始討論訂定因應未來可能疫情的「全球協定」。

強生28日接受公共頻道加拿大廣播公司（CBC）預錄訪問時表示：「我們需要就疫苗護照、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）狀態認證和其餘議題達成協議。關於旅行和護照將如何運作，屆時應該要有某種協議，從G7開始。」

由美國、加拿大、日本、英國、法國、德國和義大利等經濟強國組成的G7將於6月11至13日召開領袖峰會，由英國主辦，地點在英格蘭西南端的康瓦爾（Cornwall），且是親自到場。G7原定去年夏天在美國召開峰會，因疫情取消。

強生受訪時說：「我認為我們需要的，是針對如何替疫情做準備達成一份全球協定。」他並表示，2020年「對人類來說是糟透了的一年」。

COVID-19疫情爆發至今，已在全世界奪走350多萬條人命，英國名列受創最重國家之一；但自從開始推動疫苗接種以來，英國情勢持續好轉。

強生還指出，「對於相信全球合作的人士而言」，這段時間也不好受，「因為全世界變得四分五裂」，許多國家分享防護裝備、藥品和疫苗等庫存物資的速度緩慢。

強生說：「我們應該要表現更好。接種疫苗應該是全球性的行動。」

他表示，開發中國家儘快獲得疫苗供應至關重要；他並針對全球人口接種設定更積極目標，「我們需要在明年底前達成」，而非一些人所提出的2024或2025年。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP