英相強生如願脫歐 老爸堅持當歐洲人

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（法新社巴黎31日電） 英國首相強生（Boris Johnson）的父親今天表示，他正申請法國護照，以期在英國脫歐後，繼續維持與歐洲聯盟的關係。

老強生（Stanley Johnson）曾經擔任歐洲議會議員，在英國2016年脫歐公投中，投下支持續留歐盟的一票。他告訴法國RTL電台，他之所以希望獲得法國公民身分，是因為他的家族與法國關係密切。

現年80歲的老強生口操法語說：「如果我所知正確，我是個法國人。我母親出生在法國，我的外祖母是個道地的法國人，一如我的外曾祖父。因此對我而言，現在只是確認我的真實身分，這讓我十分高興。」

他並說：「我永遠是歐洲人，千真萬確。沒有人能告訴英國人，『你們不是歐洲人』，所以和歐盟保持關係是重要的事。」

如今的強生首相在2016年公投期間，乃是脫歐派大將，當時他宣稱，英國若能擺脫他眼中過度官僚的歐盟以恢復完整的主權，將會「興旺發達」。

不過強生昨天在英國國會批准對歐盟貿易協議時，態度已比較保留。當時他說：「這不是英國身為歐洲一分子的末日，我們在許多方面算是典型的歐洲文明…未來仍將如此。」（譯者：張佑之）

© 2020 AFP