英相強生將施打AZ疫苗 消除民眾安全疑慮

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（法新社倫敦17日電） 歐洲數國因為安全疑慮停打AZ疫苗，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，他不久後將注射阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗。

強生在國會接受質詢時，被問到為什麼數國停用AZ 疫苗時，並沒有正面回應，但他告訴國會議員：「我終於接獲通知，我必須接種疫苗，很快就要打了，我很開心收到消息。」

他說：「我打的肯定會是AZ疫苗。」

56歲的強生是接獲通知將注射疫苗的下一波民眾。英國政府希望能在7月底前讓所有成人接種。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，接種時程依舊符合計畫，但國民保健署（National Health Service）致函行政官員警告，從3月29日到之後的一個月內，疫苗供應量將「顯着縮限」。

韓考克在記者會上說：「疫苗供應總是狀況不斷，我們會定期向國民保健署寄出技術文件，解釋未來數周的供應波動。」他又說寄出這些信件是「標準」做法。

英國去年12月展開大規模接種計畫，現在已有2500 多萬人注射第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中有1100萬劑使用的是AZ疫苗。

這封信件提到，在這4周內，英國將聚焦在確保讓最脆弱族群內的所有人注射第一劑，並讓打完第一劑疫苗者及時注射第2劑。

英國也在疫苗接種計畫中使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，但接種者通常無法選擇疫苗。

強生投書「泰晤士報」（The Times）寫道，AZ疫苗「很安全且非常有效」。韓考克與英國副首席醫療官範─塔姆（Jonathan Van-Tam）也在記者會上為AZ疫苗背書。

由於AZ疫苗在歐洲開打後傳出血栓與腦出血案例，在等待歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）審查結果出爐時，法國、西班牙與德國等歐洲國家停打。

© 2021 AFP